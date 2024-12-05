الفصائل السورية المسلحة: سيطرنا على سجن حماة المركزي وأطلقنا سراح عدد من المعتقلين

(مصراوي)

قالت الفصائل السورية المسلحة، اليوم الخميس، إنها سيطرت على عدد من الأحياء في مدينة حماة السورية.

وصرحت الفصائل السورية المسلحة، أنها سيطرت على سجن حماة المركزي وأطلقنا سراح عدد من السجناء منه.

وتابعت الفصائل المسلحة، أن قوات الجيش السوري، تراجعت باتجاه الأحياء الغربية لمدينة حماة.

وأفادت الفصائل المسلحة، أن قواتها تدخل أحياء الأربعين والمزارب والصواعق في مدينة حماة.

وأضافت، الفصائل السورية المسلحة، أن عدد من القادة العسكريين والأمنيين في الجيش السوري، هربوا من مدينة حماة مع التوغل العسكري فيها، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت أيضا من إصابة مروحية في سماء مدينة حماة بعد استهدافها.