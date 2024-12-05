وزير الخارجية يدعو إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في سوريا

القاهرة- (مصراوي)

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في سوريا .

ووفق البيان ناقش عبد العاطي مع نظرائه المستجدات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الخطيرة لهذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد على موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وأهمية احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأشار على الأهمية البالغة لحماية المدنيين.

وأكد وزير الخارجية ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعمل على تهدئة الموقف حتى لا تنفلت الأوضاع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مجدداً رفض مصر الكامل لاثارة النعرات الطائفية أو المساس بسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

وتأتي هذه الاتصالات في سياق متابعة مصر الحثيثة للتطورات في سوريا مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، حيث تبادل عبد العاطي الرؤى أمس مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا إزاء سبل وقف التصعيد في سوريا واستعادة الأمن والاستقرار.