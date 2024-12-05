صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و580 فلسطينيًا

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و580 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 105 ألفًا و739 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و201 مصاب.