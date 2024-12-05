لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و580 فلسطينيًا

12:57 م الخميس 05 ديسمبر 2024

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و580 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 105 ألفًا و739 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و201 مصاب.

غزة حرب غزة صحة غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حجب الثقة يطيح بالحكومة الفرنسية.. ماذا بعد؟

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
قواعد وإجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال.. نص قرار الصحة