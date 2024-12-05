الكرملين: نتابع من كثب ما يحدث في سوريا

وكالات

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الخميس، أنها تتابع من كثب ما يحدث في سوريا وأنها في حوار مستمر مع دمشق.

وأضافت أن حجم المساعدات الروسية للسلطات السورية لمحاربة فصائل سوريا المسلحة يعتمد على تقييم الوضع في البلاد.

وفيما سبق قالت الفصائل السورية المسلحة، اليوم الخميس، إنها تُحقق تقدمًا في محاور عدة داخل محافظة حماة وباتجاه مركز المدينة.

وأضافت الفصائل السورية المسلحة، أنها قواتها تخوض معارك واشتباكات عنيفة في أحياء مدينة حماة مع قوات الجيش السوري.

وكان التلفزيون السوري، قد قال إن الفصائل المسلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والمسيرات.