الدفاع التركية تتعهد باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الاستقرار شمالي سوريا

(مصراوي)

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن الأزمة الحالية في سوريا ناتجة عن تجاهل النظام السوري مطالب المعارضة منذ وقت طويل.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، أنه سيتم اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار في شمال سوريا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، التزامها بالاتفاقيات الخاصة بمناطق العمليات شمالي سوريا، داعية جميع الأطراف للالتزام بها.

وشددت وزارة الدفاع التركية، أنه لن يتم السماح لحزب العمال الكردستاني "الإرهابي وتوابعه باستغلال عدم الاستقرار في المنطقة"، قائلة إن موقفها تجاه مكافحة الإرهاب في سوريا واضح وصارم.

وأشارت الدفاع التركية، أنها تتابع نشاط المعارضة بمحافظة حلب والتطورات في إطار الأهمية التي توليها لوحدة سوريا ومكافحة الإرهاب.