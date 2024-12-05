إصابات بالاختناق جراء اقتحام الاحتلال الاسرائيلي بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل

رام الله- (أ ش أ)

أصيب عدد من الفلسطينيين، بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب غرب الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا من مدخلها الشرقي باتجاه وسط البلد، وانتشرت على الطرق الرئيسية وفي عدة أحياء من البلدة وفي محيط المنازل، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي مخيم الفوار جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال مدخل المخيم، واحتجزت عددا من الشبان، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل، ومنعت تنقل المواطنين.