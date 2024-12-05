برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل أربعة مسؤولين

سول - (أ ب)

صوتت أحزاب المعارضة في البرلمان الكوري الجنوبي على عزل ثلاثة من المدعين العامين ومسؤول آخر، في قضايا كانت مصدرا رئيسيا للصراع مع الرئيس الذي أعلن الأحكام العرفية هذا الأسبوع قبل أن يرفعها.

وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي وأعضاء آخرون من المعارضة لإقالة تشوي جاي هاي، رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في البلاد، وثلاثة من كبار المدعين العامين، بما في ذلك رئيس مكتب الادعاء المركزي في سول، لي تشانج سو. وسيتم تعليق مهامهم حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن ما إذا كان يجب إقالتهم من المناصب.

وقاطع أعضاء حزب "قوة الشعب" الحاكم بزعامة الرئيس يون سوك يول التصويت، مما جعل الأرقام في صالح الإقالة بشكل ساحق.

وخلال إعلان حالة الطوارئ يوم الثلاثاء، اتهم يون المعارضة بممارسة أنشطة ""معادية للدولة" و"شل الحكومة" بسبب قضايا العزل. وقد يتم التصويت على قضية عزل يون نفسه يوم السبت.