وزير إسرائيلي: لا يوجد أحد في حكومة نتنياهو يوافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا
10:34 ص الخميس 05 ديسمبر 2024
(مصراوي)
قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اليوم الخميس، إنه سيدعم مقترح الصفقة التي سيطرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الطاولة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وتابع، وزير الثقافة الإسرائيلي، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه لا يوجد أحد في الحكومة يوافق على إنهاء الحرب في غزة أو الانسحاب من أماكن كمحور فيلادلفيا.
ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، في وقت لاحق مساء اليوم لبحث مقترح صفقة التبادل.
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