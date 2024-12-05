الفصائل المسلحة تستهدف بقذائف الهاون والطيران المسير الأحياء السكنية في حماة السورية

بيروت- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، باستهداف الفصائل المسلحة الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والطيران المسير.

وذكرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري اليوم أن "كل محاولات الفصائل المسلحة لإحداث خرق على جبهة حماة فشلت ووحدات الجيش العربي السوري أحبطت جميع المحاولات".

وأشارت إلى أن "الفصائل المسلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والطيران المسير"، موضحة أن طريق حماة - محردة وطريق سقيلبية - محردة وطريق حماة - سلمية تشهد حركة سير طبيعية.

وكان مصدر عسكري سوري أفاد بـ "تنفيذ الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ مساء أمس الأربعاء ضربات نوعية مركزة على أماكن تحشد الفصائل ومحاور تحركهم في ريف حماة ما أدى إلى مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير عتادهم وآلياتهم".

ويوم الأربعاء قبل الماضي، شن تحالف من الفصائل بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام هجوما في شمال غرب سوريا وسيطر على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية.