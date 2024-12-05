باكستان.. زلزال بقوة 1 ,5 درجة يضرب لاهور وعددا من المدن في البنجاب

إسلام آباد- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 1 ,5 درجة على مقياس ريختر، لاهور وجوجرات وعددا من المدن الأخرى في أنحاء إقليم البنجاب شرقي باكستان، اليوم الخميس، حيث اندفع السكان مذعورين إلى خارج المنازل والمباني.

وأفادت شبكة "جيو نيوز" الإخبارية، بأن السكان شعروا بالزلزال في مناطق، من بينها جيلوم وكاماليا وخانيوال، بالإضافة إلى تشيتشاواني وبهالوال وتشينيوت وحافظ آباد.

وكان مركز الزلزال على عمق 15 كيلومترا بالقرب من مدينة خاريان.

وبحسب التقرير الأولي الصادر عن هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في البنجاب، لم يسفر الزلزال عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة حاليا بالتحقق من سلامة المباني بفعالية، بحسب ما ذكره المدير العام للهيئة.

وكان زلزال بقوة 2 ,5 درجة على مقياس ريختر، ضرب الشهر الماضي أجزاء من خيبر بختونخوا وآزاد جامو وكشمير، ما تسبب في إثارة الذعر بين السكان.