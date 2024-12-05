الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن احتمال "التورط" الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية

واشنطن- (د ب أ)

أعربت الولايات المتحدة الأربعاء، عن قلقها بشأن احتمال "تورط" روسيا في الأنشطة الإلكترونية بهدف التأثير على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في رومانيا، ودعت إلى إجراء تحقيق في هذا الشأن قبل الجولة المقررة يوم الأحد.

وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 نوفمبر، فوز المرشح اليميني المتطرف المؤيد لروسيا، كالين جورجيسكو، بأعلى الأصوات على نحو مفاجئ، بينما حلّت إيلينا لاسكوني، مرشحة حزب "اتحاد إنقاذ رومانيا" الليبرالي-المحافظ، في المركز الثاني.

وتأتي هذه التعليقات، التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، في أعقاب تقرير الدفاع الروماني الذي أظهر "تورط روسيا في نشاط إلكتروني خبيث يهدف إلى التأثير على نزاهة العملية الانتخابية الرومانية".

وأضاف: "يجب التحقيق بشكل كامل في البيانات المشار إليها في التقرير لضمان نزاهة العملية الانتخابية في رومانيا".

وستضع جولة الإعادة جورجيسكو في مواجهة لاسكوني على منصب الرئاسة.

وقال ميلر إن الأمر متروك للشعب الروماني لانتخاب قادته وإن الولايات المتحدة "لا تتدخل في هذا الاختيار أو العملية".