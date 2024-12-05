أوكرانيا تنفي الاتهامات الروسية بدعمها الفصائل السورية المسلحة

وكالات

نفت وزارة الخارجية الأوكرانية بشكل قاطع الاتهامات الروسية المتعلقة بدعم كييف للفصائل السورية المسلحة.

وأضافت في بيان على تطبيق تليجرام أن كييف -على النقيض من موسكو- ملتزمة بالقانون الدولي دون قيد أو شرط وأن روسيا وإيران مسؤولتان عن تدهور الوضع الأمني بسوريا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت للصحفيين، إن قوات الفصائل المسلحة تلقت طائرات مسيرة من أوكرانيا وتدريبا على طريقة تشغيلها، وأن هناك مقاتلين من دول سابقة بالاتحاد السوفيتي في صفوف الفصائل.