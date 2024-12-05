أول ظهور علني للجولاني في حلب (فيديو)

وكالات

بث ناشطون سوريون صورا تظهر زيارة أبو محمد الجولاني القائد في إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل السورية المسلحة لقلعة حلب.

وأظهرت الصور تجمهر الأهالي في أثناء خروجه من القلعة.

وتعد هذه الزيارة الأولى العلنية للجولاني إلى مدينة حلب بعد سيطرة الفصائل المسلحة عليها.