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أول ظهور علني للجولاني في حلب (فيديو)

09:35 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

أبو محمد الجولاني

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وكالات

بث ناشطون سوريون صورا تظهر زيارة أبو محمد الجولاني القائد في إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل السورية المسلحة لقلعة حلب.

وأظهرت الصور تجمهر الأهالي في أثناء خروجه من القلعة.

وتعد هذه الزيارة الأولى العلنية للجولاني إلى مدينة حلب بعد سيطرة الفصائل المسلحة عليها.

أبو محمد الجولاني ناشطون سوريون العمليات العسكرية الفصائل السورية المسلحة
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