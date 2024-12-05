أول ظهور علني للجولاني في حلب (فيديو)
09:35 ص الخميس 05 ديسمبر 2024
وكالات
بث ناشطون سوريون صورا تظهر زيارة أبو محمد الجولاني القائد في إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل السورية المسلحة لقلعة حلب.
وأظهرت الصور تجمهر الأهالي في أثناء خروجه من القلعة.
وتعد هذه الزيارة الأولى العلنية للجولاني إلى مدينة حلب بعد سيطرة الفصائل المسلحة عليها.
القائد الشيخ أبو محمد الجولاني حفظه الله في زيارته لحلب وقلعتها ،وتجمهر الأهالي حوله #ردع_العدوان #ادارة_العمليات_العسكرية pic.twitter.com/ByZ3s7pSBQ— علي الحسن (@AliAlhasan999) December 4, 2024
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