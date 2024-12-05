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اقتحامات جديدة وعمليات دهم واعتقال بالضفة الغربية (فيديو)

09:31 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، اقتحامات جديدة في الضفة الغربية شملت بيرزيت شمال رام الله وبلدتي السموع وبيت أمر قرب الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين وبلدة قبلان جنوب نابلس ودير الغصون شمال طولكرم ونفذت فيهما عمليات دهم واعتقال.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية رام الله اعتقال فلسطنيين
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