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كوريا الجنوبية تحقق مع الرئيس بتهمة "التمرد" ومحاولة فرض الأحكام العرفية

08:47 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

كوريا الجنوبية

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وكالات:
أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس، فتح تحقيق عاجل مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد"، بعد محاولته فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة في البلاد.

وأكد وو كونغ-سو، رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، خلال جلسة أمام مجلس النواب، أن التحقيق بدأ إثر إعلان الرئيس الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء، قبل أن تتدخل السلطة التشريعية وتلغي القرار.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها بعض النواب انتهاكًا للدستور وتهديدًا للديمقراطية في البلاد.

كوريا الجنوبية تحقق مع الرئيس بتهمة التمرد محاولة فرض الأحكام العرفية
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