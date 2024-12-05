الجيش السوري يحسم معركة جبل زين العابدين في حماة بكمين محكم



أعلن المرصد السوري أن معركة السيطرة على جبل زين العابدين في ريف حماة حُسمت فجر اليوم الخميس لصالح الجيش السوري، بعد تنفيذ كمين محكم ضد الفصائل المسلحة التي كانت تحاول التقدم نحو المنطقة وفق سكاي نيوز.

وأكد المرصد لـ"سكاي نيوز عربية" أن الجيش السوري نجح في إحباط الهجوم، مشيرًا إلى أن التطورات في محيط مدينة حماة ما زالت غير واضحة المعالم حتى اللحظة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري أن القوات السورية بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي نفذت مساء الأربعاء ضربات مركزة استهدفت تجمعات المسلحين ومحاور تحركهم في ريف حماة، مما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير معداتهم وآلياتهم.

ونفى المصدر صحة الأخبار المتداولة حول دخول المسلحين إلى مدينة حماة، مؤكدًا أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن الجيش يواصل عملياته لتأمين المنطقة ومنع أي تسلل محتمل.