"إف بي آي" يحقق في رحلات غامضة لطائرات مسيرة بنيوجيرسي



وكالات:

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في تقارير عن ظهور طائرات مسيرة غامضة تحلق في سماء وسط نيوجيرسي خلال الليل، منذ 18 نوفمبر الماضي وفق سكاي نيوز. وأثارت هذه الطائرات، التي تتجاوز في حجمها ما يستخدمه الهواة، تساؤلات بشأن هويتها وأهدافها، خصوصًا أنها شوهدت بالقرب من منشآت عسكرية حساسة.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات المسيرة، إضافة إلى طائرة ثابتة الجناح، حلّقت على طول نهر راريتان، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على الطيران في المنطقة. ورغم تأكيد المسؤولين الفيدراليين أنه لا يوجد تهديد حالي لسلامة الجمهور، إلا أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

وتقع المنطقة المستهدفة بالقرب من "مستودع بيكاتيني"، وهو منشأة عسكرية تُعنى بالأبحاث والتصنيع، كما أنها قريبة من ملعب الغولف الذي يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب في بيدمينستر.

وطلب مكتب التحقيقات من المواطنين المساعدة بتقديم مقاطع فيديو أو صور للرحلات الغامضة. في المقابل، شددت إدارة الطيران الفيدرالية قيودها على رحلات الطائرات المسيرة في المنطقة حتى انتهاء التحقيقات.