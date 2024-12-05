رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة وزير الدفاع ويعين السفير لدى السعودية وزيرا جديدا

وكالات

قال المتحدث باسم مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، أن يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية، قبل استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون، صباح الخميس، وعين وزيرا جديدا خلفا له، بحسب روسيا اليوم.

كان وزير الدفاع المستقيل قد قدم اعتذارا للمواطنين في أعقاب فرض الأحكام العرفية في البلاد، يوم 4 ديسمبر، التي لم يؤيدها البرلمان، وأعلن أنه سيقدم الاستقالة.

وأفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية بأن كيم يونج هيون بالذات نصح الرئيس الكوري الجنوبي بفرض الأحكام العرفية، مما أدى إلى أزمة سياسية في البلاد.

وتم تعيين وزير جديد للدفاع، وهو السفير الكوري الجنوبي لدى الرياض، الجنرال المتقاعد تشوي بيونغ هيوك.

وتشير وسائل الإعلام إلى خبرته في المجال العسكري، وترجح أنه سيساهم في تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس يون سوك يول قد أعلن يوم 3 ديسمبر فرض الأحكام العرفية في البلاد، متهما المعارضة بالعمل لصالح كوريا الشمالية على خلفية عزمها على إقصاء عدد من المسؤولين في الحكومة.

وتم إلغاء الأحكام العرفية بعد ساعات من إعلانها، حيث رفضها البرلمان، الذي بادر أيضا إلى إطلاق إجراءات عزل الرئيس من منصبه. ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذه المسألة يوم 6 أو 7 ديسمبر الجاري.