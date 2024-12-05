إسرائيل مستعدة للتفاوض على هدنة طويلة في غزة تشمل الإفراج عن الأسرى

وكالات

ذكرت شبكة "أكسيوس" أن إسرائيل أبدت استعدادها للتفاوض بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتراوح مدته بين 42 و60 يومًا، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وبحسب التقرير، يتضمن الاتفاق المحتمل الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات، إلى جانب الرجال فوق سن الـ50 والمرضى ذوي الحالات الصحية الحرجة. يأتي هذا الطرح في إطار محاولات التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بعد سلسلة من التصعيد العسكري في القطاع.

وأشارت مصادر إلى أن المفاوضات تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في تبادل الأسرى وتهدئة الأوضاع الإنسانية، مع استمرار وساطات دولية لدفع الأطراف نحو اتفاق شامل.