رويترز: قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في المفاوضات بشأن غزة

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التقى رئيس الوزراء القطري ورئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع، قوله إن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة.

وفي تصريحات لقناة "سكاي نيوز البريطانية"، قال وزير الخارجية القطري إن مكتب حماس بالدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، مؤكدا أن المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.

وشدد وزير الخارجية القطري على أن الدوحة منعت التصعيد مرارا كي لا يحدث ما انتهى إليه 7 أكتوبر.