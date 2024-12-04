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رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان هاتفيًا إدارة مخاوف التصعيد بين البلدين

11:54 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

رئيسا الأركان الروسي والأمريكي

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وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين عسكريين، إن رئيسي الأركان الروسي والأمريكي بحثا هاتفيا إدارة مخاوف التصعيد بين البلدين.

وأشار المسؤولون إلى أن رئيس أركان روسيا أخبر نظيره الأمريكي أن إطلاق صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الذي استهدف أوكرانيا مجدول مسبقا.

وأوضح المسؤولون أن رئيسا الأركان الروسي والأمريكي بحثا قضايا أمنية عالمية وإقليمية وملف أوكرانيا، لافتين إلى أن رئيس أركان روسيا أوضح أن إطلاق الصاروخ الباليستي ليس مرتبطا بإطلاق كييف صواريخ "أتاكمز" الأمريكية.

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