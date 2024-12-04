لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصدر عسكري سوري ينفي دخول مسلحين إلى مدينة حماة

11:07 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

مصدر عسكري سوري ينفي دخول مسلحين إلى مدينة حماة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دمشق - (د ب أ)

نفى مصدر عسكري سوري اليوم الأربعاء، دخول المسلحين إلى مدينة حماة، وأكد أن الجيش يتمركز في مواقع انتشاره القريبة والبعيدة عن المدينة وفي جميع الاتجاهات.

وقال المصدر "لا صحة للأنباء التي تتناقلها صفحات الإرهابيين وبعض القنوات الإعلامية التي تتحدث عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حماة من أي اتجاه وأن الوضع في كامل مدينة حماة طبيعي وآمن".

وأضاف: "قواتنا المسلحة تتمركز في مواقع انتشارها القريبة والبعيدة عن المدينة وفي جميع الاتجاهات وفي جهوزية تامة لصد ومواجهة أي هجوم محتمل".

مدينة حماة دمشق الجيش السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البيت الأبيض: 8 شركات اتصالات وعشرات الدول تأثرت بالقرصنة الصينية

إعلان

إعلان