مصدر عسكري سوري ينفي دخول مسلحين إلى مدينة حماة

دمشق - (د ب أ)

نفى مصدر عسكري سوري اليوم الأربعاء، دخول المسلحين إلى مدينة حماة، وأكد أن الجيش يتمركز في مواقع انتشاره القريبة والبعيدة عن المدينة وفي جميع الاتجاهات.

وقال المصدر "لا صحة للأنباء التي تتناقلها صفحات الإرهابيين وبعض القنوات الإعلامية التي تتحدث عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حماة من أي اتجاه وأن الوضع في كامل مدينة حماة طبيعي وآمن".

وأضاف: "قواتنا المسلحة تتمركز في مواقع انتشارها القريبة والبعيدة عن المدينة وفي جميع الاتجاهات وفي جهوزية تامة لصد ومواجهة أي هجوم محتمل".