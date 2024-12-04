تعليقًا على أزمة متحدث الجيش.. نتنياهو: ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه من الجيد أن يوضع المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري في مكانه، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ينتقد الجيش القوانين في دولة ديمقراطية.

وأوضح نتنياهو، أنه في دولة ديمقراطية الجيش ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي.

وانتقد هاجاري، قانون "فيلدشتاين" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ووصفه بأنه خطير جدا على الأمن.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن انتقاد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري للمستوى السياسي خطير متعهدا باتخاذ إجراءات مشددة ضده.

وشدد كاتس على أن انتقاد هاجاري لمسار تشريعي في الكنيست ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن تلويح كاتس بالإجراءات ضد هاجاري جاء بعد تصريحه ضد قانون يتيح للضباط نقل معلومات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الأركان هارتسي هاليفي وبخ المتحدث باسم الجيش بشأن إجابته على سؤال عن قانون تقديم معلومات لنتنياهو.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن متحدثه دانيال هاجاري تجاوز صلاحياته، موضحا أن الجيش لا ينتقد المشرعين إنما يعرض موقفه في القنوات الرسمية.

وتعليقا على الامر، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنه تخطيت صلاحياته في التصريحات، مشيرا إلى أن رئيس الأركان وبّخه.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الكنيست الإسرائيلي صدّق على القراءة الأولى لمشروع قانون يمنح حصانة جنائية لمن يمرر معلومات سرية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن القانون الذي صادق عليه الكنيست قراءته الأولية سمي قانون "فيلدشتاين" مستشار نتنياهو الذي سرب له الوثائق السرية من الجيش.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن الكنيست صادق على القراءة الأولى لقانون يمنع فتح تحقيق جنائي ضد أعضاء الكنيست إلا بدعم 90 عضوا من أصل 120.