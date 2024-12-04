رغم مصادقة الكنيست عليه.. متحدث جيش الاحتلال ينتقد قانون "فيلدشتاين"

وكالات

انتقد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قانون "فيلدشتاين" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ووصفه بأنه خطير جدا على الأمن.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الكنيست الإسرائيلي صدّق على القراءة الأولى لمشروع قانون يمنح حصانة جنائية لمن يمرر معلومات سرية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن القانون الذي صادق عليه الكنيست قراءته الأولية سمي قانون "فيلدشتاين" مستشار نتنياهو الذي سرب له الوثائق السرية من الجيش.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن الكنيست صادق على القراءة الأولى لقانون يمنع فتح تحقيق جنائي ضد أعضاء الكنيست إلا بدعم 90 عضوا من أصل 120.