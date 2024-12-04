"سيد الشهداء" العراقية: إذا شعرنا بأن سوريا على وشك السقوط فلن نبقى متفرجين

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن متحدث باسم كتائب سيد الشهداء العراقية، اليوم الأربعاء، إنهم يخشون أن يعاني العراق إن أطاح المتمردون بالرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء العراقية، أنهم إذا شعروا أن سوريا على وشك السقوط فلن يبقوا متفرجين.

وأمس الثلاثاء، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك.

وقال السوداني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أن العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد على "أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا".

وشدد رئيس الحكومة العراقية "على أن الدول الإسلامية ليست بحاجة إلى انقسام داخلي، وأن ما يحدث في سوريا اليوم يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، الذي تعمّد قصف مواقع للجيش السوري بشكل مهّد للجماعات الإرهابية السيطرة على مناطق إضافية في سوريا، فضلاً عن كون تلك التنظيمات لم يكن لها أي موقف داعم لشعبنا الفلسطيني، أو أي إدانة واضحة للعدوان على غزّة".

وذكر البيان العراقي أن "الاتصال شهد التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين، وضرورة دعم الأمن والاستقرار في سوريا، كونه يؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار العراق وجميع بلدان المنطقة".

كان مسلحون بقيادة هيئة تحرير الشام الجهادية قد شنوا هجوما من محورين على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين، وأقامت القوات الحكومية خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة في محاولة لإيقاف تقدم المسلحين.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها نشرت قوات عسكرية مدرعة على طول الشريط الحدودي من قضاء القائم على الحدود العراقية السورية، وصولا إلى الحدود الأردنية أقصى غربي العراق.