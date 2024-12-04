ألمانيا تقرر تمديد أربع مهام للجيش في الخارج

برلين - (د ب أ)

أقرّ مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء، تجديد أربع مهام للجيش في الخارج بشكل مبكر، وذلك نظرا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أواخر فبراير المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، في برلين إن الحكومة الألمانية من خلال هذه المهام تسهم بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، في تعزيز الأمن في أوروبا والعالم".

ومن المقرر أن يصدر البرلمان القرار النهائي بشأن هذه التفويضات.

وبموجب قرار مجلس الوزارء، سيتم تمديد المشاركة الألمانية في عملية "أونافور أسبيدس" التي يقودها الاتحاد الأوروبي، وكذلك في مهمة "يونيميس" التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان، دون أي تغييرات جوهرية، حتى 31 أكتوبر 2025.

بالإضافة إلى ذلك، ستُمدد مهمة إرسال الجنود الألمان للمشاركة في عملية "سي جارديان" التي يقودها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وعملية "أونافور ميد إيريني" التي يقودها الاتحاد الأوروبي في وسط البحر المتوسط، دون أي تغييرات جوهرية، حتى 30 نوفمبر 2025.