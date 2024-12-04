جيش الاحتلال: فشلنا في إعادة الأسرى أحياء من غزة واستخلصنا العبر

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن الجيش عرض لعائلات الأسرى التحقيق الصعب بشأن أسباب موت 6 منهم.

وأشار هاجاري إلى أن هناك احتمال أن عناصر حماس قتلوا الأسرى الـ 6 خلال هجوم جيش الاحتلال، مؤكدا أن الجيش استخلص العبر من الحادث لمنع إصابة الأسرى وفشل في إعادة الـ6 أحياء.

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال لم يكن يعلم بوجود الأسرى في المنطقة التي جرى قصفها في خان يونس، لافتا إلى أن المسافة بين قوات الاحتلال وبين الأسرى الستة كانت 120 مترا فقط.

ونوّه هاجاري إلى أن جيش الاحتلال استعاد جثة الأسير إيتاي سفيرسكي من جنوبي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال والشاباك الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، إجلاء جثة الأسير إيتس سيبريسكي من قطاع غزة.

وأشارت القناة 13 العبرية، أن جثة الأسير الإسرائيلي، 38 عاما، عثر عليها في جنوب قطاع غزة وكان قد تم أسره حيا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ في 14 فبراير الماضي غارة دقيقة على بنية تحتية في خان يونس لاستهداف قيادات بحماس.

وأشار التحقيق إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخرج من نفق كان لجانب المنطقة التي استهدفها جثامين 6 أسرى و6 مسلحين يوم 20 أغسطس.

وزعم التحقيق، وجود علامات إطلاق نار على جثامين الأسرى، مشيرا إلى أنه لم يجد على جثامين المسلحين مثلها، مؤكدا أنه لو علم بوجود الأسرى في المكان لما نفذ أي غارات.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن أحد السيناريوهات أن الأسرى الـ6 قتلوا على يد عناصر حماس بالتزامن مع قصفه في خان يونس، وفق مزاعمه.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك احتمال بأن الأسرى ربما أطلقت عليهم النار على يد مسلحين آخرين بعد موتهم.