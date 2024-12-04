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مستشار ترامب للشرق الأوسط: مستعدون لإجراء محادثات نووية مع إيران

08:45 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

مستشار ترامب للشرق الأوسط

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وكالات

قال مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط في مقابلة مع صحيفة "لو بوان" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن ترامب مستعد لإجراء محادثات نووية مع إيران.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر دبلوماسي إيراني، قوله إن طهران ستدرس بجدية أي مقترح تتقدم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سواء قبل تنصيبه أم بعده.

وشدد المصدر الدبلوماسي الإيراني، على أن طهران لا تسعى لإبرام اتفاق بأي ثمن أو تحت الضغط أو يمس بمصالحها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ملتزمة بتقليص مصادر إيرادات إيران لتمويل أنشطتها الخبيثة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة النظام الإيراني ما دام يكرس عائداته لتمويل الهجمات على حلفائها ولدعم الإرهاب.

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