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مسؤول أمريكي: نشعر بالقلق إزاء قدرة حزب الله على الوصول إلى سوريا

08:17 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

حزب الله

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء قدرة حزب الله اللبناني على الوصول إلى سوريا.

وأكد المسؤول الأمريكي، أنه يمكن لإسرائيل مهاجمة إيران دون نفس التهديد لشمالها بعد تراجع احتمال رد حزب الله.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن تقدير الاستخبارات الأمريكية أن حزب الله في لبنان جنّد مقاتلين حتى في خضم الحملة الإسرائيلية قبل وقف إطلاق النار.

حزب الله واشنطن سوريا الاستخبارات الأمريكية لبنان إسرائيل إيران
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