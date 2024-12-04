استشهاد 20 فلسطينيا بغارة إسرائيلية على خيام للنازحين في خانيونس

غزة - (د ب أ)

استشهد 20 فلسطينيا على الأقل اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي لخيام نازحين في مواصي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ناصر في خانيونس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن عددا من جثث الشهداء "وصلت أشلاء ممزقة إلى المستشفى حيث كان من الصعب التعرف على أصحابها".

وأضافت المصادر بأن من بين الشهداء خمسة أطفال على الأقل وصلوا جثثا متفحمة ومتقطعة حيث كان من الصعب التعرف على ملامحهم فيما كان عدد من الشهداء مقطوعي الرؤوس.

وإلى جانب الشهداء وصل العشرات من الإصابات من بينها إصابات بالغة الصعوبة.

وقال شهود عيان في مواصي خانيونس بأنهم فوجئوا باستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لخيام النازحين مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم واحتراق عشرات الخيام.

وأضاف الشهود في اتصالات منفصلة مع (د ب أ) "الجيش الإسرائيلي يواصل قتل النازحين حتى في تلك المناطق التي يدعي بأنها آمنة".