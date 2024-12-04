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ترامب يختار سجينًا سابقًا لمنصب مستشار البيت الأبيض

08:03 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

ترامب

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واشنطن - (أ ب)

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إعادة بيتر نافارو، المستشار السابق الذي قضى عقوبة السجن فيما يتعلق بهجوم 6 يناير في عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، إلى البيت الأبيض ضمن أعضاء إدارته الثانية.

وأعلن ترامب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تروث سوشيال" أن نافارو سيعمل كمستشار رفيع المستوى للتجارة والتصنيع.

وكتب ترامب أن هذا المنصب "يستفيد من خبرة بيتر الواسعة في البيت الأبيض، بينما يستغل مهاراته التحليلية السياسية والإعلامية الواسعة".

وتمت إدانة نافارو، المستشار التجاري خلال فترة ولاية ترامب الأولى، بتهمة ازدراء الكونجرس لتحديه أمر استدعاء من لجنة مجلس النواب التي حققت في أحداث 6 يناير، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر.

ترامب البيت الأبيض مبنى الكابيتول الأمريكي الرئيس الأمريكي بيتر نافارو
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