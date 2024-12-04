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الخارجية الامريكية: ملتزمون بتقليص مصادر إيرادات إيران لتمويل أنشطتها الخبيثة

06:59 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ملتزمة بتقليص مصادر إيرادات إيران لتمويل أنشطتها الخبيثة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة النظام الإيراني ما دام يكرس عائداته لتمويل الهجمات على حلفائها ولدعم الإرهاب.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر دبلوماسي إيراني، قوله إن طهران ستدرس بجدية أي مقترح تتقدم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سواء قبل تنصيبه أم بعده.

وشدد المصدر الدبلوماسي الإيراني، على أن طهران لا تسعى لإبرام اتفاق بأي ثمن أو تحت الضغط أو يمس بمصالحها.

وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن إيران طهران مصادر إيرادات إيران
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