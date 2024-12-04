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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمربع سكني يؤوي 2000 أسرة في خانيونس

06:36 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي يوزع منشورات

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب إخلاء مربع سكني يؤوي أكثر من 2000 أسرة في خان يونس تمهيدا لقصفه، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مراسلها.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، آلاف الفلسطينيين في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة على النزوح، وترك منازلهم ومنازل الإيواء جراء القصف الشديد الذي تركز على المنطقة.

وقام الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف هجماته على منطقة بيت لاهيا المكتظة بالسكان في شمال قطاع غزة، حيث يعتمد على الطائرات المسيرة لاستهداف أي حركة داخل المنطقة.

كما يواصل جيش الاحتلال محاصرة النازحين، ويزرع البراميل المتفجرة بين المنازل، مما يزيد من معاناة المدنيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدافها للمستشفيات شمالي القطاع بشكل متواصل في إطار تكثيف عملياتها العسكرية على شمال القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت لاهيا قطاع غزة
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