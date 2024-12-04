وزير الصحة اللبناني: استشهاد 4047 شخصًا جراء الاعتداءات الإسرائيلية

بيروت - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغ منذ الثامن أكتوبر 2023 وحتى الآن أربعة آلاف و47 قتيلا و 16 ألفا و593 جريحا.

وقال الأبيض، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "سقط قبل 15 سبتمبر الماضي في لبنان 645 شهيدا و 1983 جريحا، فيما سقط بعد هذا التاريخ 3402 شهيد و 14655 جريحا ولا تزال الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مستمرة"، مشيراً إلى أن "الأرقام الحقيقية ربما ستكون أعلى لأن ثمة شهداء سقطوا ولم نعرف بهم".

وأشار إلى أن "الأطفال الذين سقطوا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية 316 شهيدا و 1456 مصابا "، لافتا إلى "سقوط 790 شهيدة و3567 جريحة".

وأوضح الأبيض أن " من سمات العدوان الإسرائيلي على لبنان الاستهداف الواضح للقطاع الصحي للنيل من صمود هذا القطاع الذي كان يحاول القيام بواجباته تجاه أهله، وخاصةً الاستهداف الذي طاول سيارات الإسعاف"، لافتا إلى أن "عدد الاعتداءات على المستشفيات بلغ 67 اعتداء تشمل استهداف 40 مستشفى بشكل مباشر ولا يزال سبع مستشفيات حالياً مقفلة قصراً".

وتابع :"سقط نتيجة هذه الاعتداءات 16 شهيدا و73 جريحا واستهدف 25 آلية كانت تعمل في هذه المستشفيات"، مشيرا إلى "سقوط 206 شهداء و257 جريحا جراء 238 اعتداء استهدف العاملين في الجمعيات الإسعافية".

وشهدت المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة، وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان. ومنذ 23 سبتمبر استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية مختلف المناطق اللبنانية وبشكل خاص جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر يوم الأربعاء الماضي، وتخرقه إسرائيل بشكل يومي.