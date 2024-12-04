كوريا الجنوبية.. البرلمان يعقد جلسة لمناقشة عزل الرئيس

وكالات

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، إن الحزب الحاكم في البلاد اتفق على عدم عزل الرئيس يون سوك يول.

وأفادت تقارير إعلامية، بانعقاد جلسة في برلمان كوريا الجنوبية لمناقشة عزل رئيس البلاد يون سوك يول، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، هددت المعارضة بعزل الرئيس، إذا لم يبادر بتقديم استقالته.

وقال الحزب الديمقراطي، صاحب الأغلبية في البرلمان: "إذا لم يتقدم الرئيس باستقالته، فإننا سنتخذ إجراءات عاجلة لعزله من الحكم لتنفيذ إرادة الشعب".

تأتي الخطوة البرلمانية، بعدما أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مساء أمس الثلاثاء، تطبيق الأحكام العرفية دون الرجوع إلى البرلمان والذي صوّت بدروه على إلغاء القرار ورجوع الجيش إلى وحداته.