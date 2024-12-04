ارتفاع ضحايا الاشتباكات الدائرة في سوريا إلى أكثر من 600 قتيل

بيروت - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 600 شخص جراء التصعيد في سوريا بين المسلحين والقوات الحكومية .

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يوثق أعمال العنف في سوريا، قُتل 605 أشخاص - من بينهم 107 مدنيين، مشيرا إلى مقتل 299 من الفصائل المسلحة و199 من القوات الحكومية والموالين لها .

وقتل الصحفي السوري أنس الخربوطلي الذي يعمل لدى وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في غارة بالقرب من حماة.

ووثق الخربوطلي 32 عاما الحرب الأهلية في سوريا التي بدأت بعد حملة إجراءات صارمة وحشية على الانتفاضة الشعبية التي اندلعت ضد الرئيس بشار الأسد في 2011 . وعمل لدى (د ب أ) منذ 2017.

وطبقا للمرصد، "فشلت هيئة تحرير الشام والفصائل العاملة معها في السيطرة على جبل زين العابدين قرب مدينة حماة"، لافتا إلى "معارك طاحنة مع قوات النظام التي شنت هجوما معاكسا ليل الأربعاء بدعم جوي من الطائرات الحربية، استعادت خلاله قرية كفراع ومعرشحور، وأبعدت هيئة تحرير الشام عن مدينة حماة نحو 10 كيلو مترات".

وأشار إلى أن "تعزيزات عسكرية لقوات النظام وصلت إلى محاور ريف حماة الشمالية والشرقية والغربية، إضافة إلى وصول مسلحين محليين من أبناء القرى إلى أطراف مدينة حماة" ، موضحا أن "الفصائل المسلحة سيطرت أمس على السماقيات وكفرراع ومعرشحور ومعردس ومدرسة المجنزرات التي تعتبر مقرا لقوات الفرقة 25، واللواء 87 وحاجز بطيش ورحبة خطاب".

بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن "وحدات الجيش العربي السوري تخوض اشتباكات عنيفة بمختلف صنوف الأسلحة مع التنظيمات الإرهابية على محور جبل زين العابدين شمال شرق مدينة حماة ومحور الريف الشمالي الغربي للمدينة وتوقع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين".

وأشارت الوكالة إلى أن "وحدات الجيش السوري تواصل عملياتها ضد مواقع ومحاور تحركات التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي وتتمكن من توسيع نطاق أمان المدينة بنحو 20 كلم بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم".

ويوم الأربعاء الماضي، شن تحالف من المسلحين بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام هجوما في شمال غرب سوريا وسيطر على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية خلال نهاية الأسبوع.