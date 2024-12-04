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وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

05:11 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البنك الأفريقي ل

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(مصراوي)

استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وأشاد وزير الخارجية والهجرة بعلاقات الشراكة القوية التي تربط مصر بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما ثمن دور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مؤكداً على الحرص المصري على تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، فضلاً عن إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة وإيلاء قدر أكبر من التركيز على مسألة حشد التمويل لتنفيذ أجندة التنمية القارية ٢٠٦٣.

وفي هذا السياق، أشار عبد العاطي إلى الأولوية التي يوليها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة ٢٠٦٣ في ضوء رئاسة سيادته الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا-نيباد"، بهدف تحقيق أهداف التنمية القارية، مؤكداً على حرص السيد الرئيس على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لمحورية هذه الاتفاقية في دفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية.

وزير الخارجية والهجرة رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بدر عبد العاطي
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