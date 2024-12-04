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بشكل مؤقت.. إيران تطلق سراح نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام

05:04 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

نرجس محمدي

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دبي - (أ ب)

أفاد أنصار الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي أنه قد تم إطلاق سراحها مؤقتا من السجن، اليوم الأربعاء، في إيران بعد خضوعها لعملية جراحية معقدة لإزالة جزء من عظمة في ساقها اليمنى بسبب الاشتباه بإصابتها بالسرطان.

وقالت حملة تدعم نرجس محمدي إنها ستكون حرة لمدة 21 يوما، ولكن سيتعين عليها قضاء الفترة المتبقية من عقوبتها بالسجن في وقت لاحق.

وتقضي محمدي أحكاما بالسجن يصل إجماليها إلى 13 عاما وتسعة أشهر بتهم التآمر ضد أمن الدولة والدعاية ضد الحكومة الإيرانية.

نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام اطلاق سراح نرجس محمدي إيران
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