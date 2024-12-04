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حماس تحذّر إسرائيل من تنفيذ عملية إنقاذ وتهدد بـ"قتل" الأسرى

05:02 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

حركة حماس

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس حصلت على معلومات تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتنفيذ عملية إنقاذ لأسراه في غزة، مماثلة لتلك العملية التي نفذها في مخيم النصيرات قبل أشهر وراح ضحيتها عشرات المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت الوكالة البريطانية، إلى أن حماس هددت "بقتل" الأسرى الإسرائيليين في حال أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية مماثلة، وفق لبيان داخلي اطّلعت عليه "رويترز".

وأوضحت "رويترز"، أن حركة حماس، طالبت عناصرها بعدم التفكير في العواقب المترتبة على اتباع التعليمات بحماية الأسرى، مؤكدة أن إسرائيل وحدها مسؤولة عن مصير أسراها.

لكن البيان الداخلي، لم يشر إلى الموعد المتوقع لتنفيذ عملية الإنقاذ المحتملة.

حركة حماس إسرائيل قتل الأسرى
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