الاتحاد الأوروبي يدين تقارير بشأن قرار طالبان تعليق التعليم الطبي للنساء والفتيات

بروكسل - (أ ب)

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء حركة طالبان الأفغانية بسبب قرارها الذي ينتهك حقوق الإنسان وحق المرأة في الحصول على التعليم بعد تقارير إعلامية تفيد بأن زعيم طالبان أصدر أمرا للمؤسسات الخاصة والعامة بوقف تقديم الدورات الطبية للنساء والفتيات في أفغانستان.

ولم تؤكد طالبان هذا الأمر ولم تعلق على التقارير، كما أنه لم يكن من المتاح الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية من أجل التعليق.