المستشار الألماني يدافع عن رحلته الأخيرة إلى أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عن رحلته الأخيرة إلى أوكرانيا.

وخلال جلسة استجواب الحكومة في البرلمان اليوم الأربعاء، أكد شولتس أن هذه الزيارة بالنسبة له محورية في هذا الوقت بالذات قبل حلول الشتاء الذي يشكل مخاطر كبيرة على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الغرض من الزيارة هو التباحث مع الأوكرانيين حول خططهم لهذه المرحلة.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذا الأمر "يجب أن يتم ذلك بشكل مفصل ومكثف للغاية".

وأكد شولتس على أن الأمر يتعلق الآن بمبدأ يجب مراعاته دائمًا، وأردف:"هذا المبدأ يعني أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات تتجاوز الأوكرانيين. ولا ينبغي تحديد كيفية المضي قدما عن طريق محادثات هاتفية وتفاهمات يقوم بها آخرون بل يجب أن تتمكن أوكرانيا من النظر في ذلك، من خلال التباحث مع أفضل أصدقائها وحلفائها. وهذا بالضبط ما قمت به".

ودافع شولتس مجددا عن رفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز طراز "تاوروس" بعيدة المدى، وقال إن المهم الآن هو " الحفاظ على التفكير بهدوء".