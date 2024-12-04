بسبب القصف.. الاحتلال يُجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح من بيت لاهيا شمالي غزة (فيديو)

(مصراوي)

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، آلاف الفلسطينيين في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة على النزوح، وترك منازلهم ومنازل الإيواء جراء القصف الشديد الذي تركز على المنطقة.

وقام الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف هجماته على منطقة بيت لاهيا المكتظة بالسكان في شمال قطاع غزة، حيث يعتمد على الطائرات المسيرة لاستهداف أي حركة داخل المنطقة.

كما يواصل جيش الاحتلال محاصرة النازحين، ويزرع البراميل المتفجرة بين المنازل، مما يزيد من معاناة المدنيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدافها للمستشفيات شمالي القطاع بشكل متواصل في إطار تكثيف عملياتها العسكرية على شمال القطاع.