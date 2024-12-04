لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يسحب استثماراته من "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات

01:44 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

صندوق الثروة السيادي النرويجي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، إنه سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء القرار، الذي اتخذه في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعدما تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعد شركة "بيزك" أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل. وفي توصيته بسحب الاستثمارات، قال مجلس الأخلاقيات: "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل توسيعها"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف المجلس: "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك"، وباع الصندوق كل أسهمه في الشركة.

صندوق الثروة السيادي النرويجي بيزك إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رياح وأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين المقبل
زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط