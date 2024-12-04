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دعمًا لفلسطين.. نشطاء يهود يقتحمون البرلمان الكندي (فيديو)

01:43 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

كندا

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(مصراوي)

قامت مجموعة من النشطاء اليهود الكنديين، باقتحام أحد المباني البرلمانية في العاصمة الكندية أوتاوا.


وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت المتظاهرين وهم يحملون لافتات ويهتفون دعمًا للفلسطينيين، ويدعون إلى فرض حظر على الأسلحة مع إسرائيل من قِبل الحكومة الكندية.

كندا أوتاوا البرلمان الكندي
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