دعمًا لفلسطين.. نشطاء يهود يقتحمون البرلمان الكندي (فيديو)
01:43 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
(مصراوي)
قامت مجموعة من النشطاء اليهود الكنديين، باقتحام أحد المباني البرلمانية في العاصمة الكندية أوتاوا.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت المتظاهرين وهم يحملون لافتات ويهتفون دعمًا للفلسطينيين، ويدعون إلى فرض حظر على الأسلحة مع إسرائيل من قِبل الحكومة الكندية.
*مصادر عبرية: عشرات النشطاء اليهود في كندا المعارضين للحرب على غـ.ـزة اقتحموا أمس أحد المباني في البرلمان الكندي في أوتاوا، وطالبوا بفرض حظر أسلحة على "إسرائيل".* pic.twitter.com/Jo6zxcgcWh— 🔻Rafie 🌕💦💧☔️❄️🌧🔥 (@Rafie313) December 4, 2024
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