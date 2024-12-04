إيران ترسل مستشارين عسكريين إلى سوريا لمساعدة الحكومة في دمشق

طهران - (د ب أ)

أرسلت إيران جنرالا رفيع المستوى، ومستشارين عسكريين آخرين إلى سوريا، لمساعدة الحكومة في دمشق في ظل الهجوم الذي يشنه متمردون إسلاميون شمالي البلاد.

وذكر القسم العربي لقناة "العالم" الاخبارية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الذي يترأسه الجنرال جواد غفاري، سيدعم الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الحكومية حول مدينة حماة.

ويوم الأربعاء الماضي، شن تحالف من المسلحين بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام، هجوما مباغتا في شمال غرب سوريا وسيطر على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية خلال نهاية الأسبوع.

وعلى صعيد متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل أكثر من 600 شخص جراء التصعيد في سوريا بين الملسحين والقوات الحكومية .

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يوثق أعمال العنف في سوريا، قُتل 605 أشخاص - من بينهم 107 مدنيين، مشيرا إلى مقتل 299 من الفصائل المسلحة و199 من القوات الحكومية والموالين لها .