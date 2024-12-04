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رئيس الوزراء الفرنسي يواجه تصويتًا بحجب الثقة

01:08 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

ميشال بارنييه

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باريس - (د ب أ)

يجرى النواب الفرنسيون تصويتا بحجب الثقة، اليوم الأربعاء، لتقرير مستقبل حكومة يمين- الوسط بقيادة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

وبدءا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، سوف يتم مناقشة اقتراحين والتصويت بشأنهما في الجمعية الوطنية، قدمهما معسكر اليسار والقوميون اليمينيون المتطرفون الذين يلتفون حول مارين لوبان.

وفي حال كانت الأغلبية ضد الحكومة، سوف يضطر بارنييه للاستقالة.

ويشار إلى أن حكومة بارنييه تولت المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر.

وقد عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي بعد إجراء الانتخابات الوطنية خلال يونيو و يوليو الماضيين.

فرنسا النواب الفرنسيون باريس ميشال بارنييه
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