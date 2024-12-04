خوفًا من اعتقالهم.. الجيش الإسرائيلي يطلب من جنوده الامتناع عن السفر

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن "جيش الاحتلال يعتقد أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية قد يشجع على اعتقال ضباط وجنود شاركوا في حرب غزة".



وأضافت "طلب الجيش من ضباط وجنود خدموا في قطاع غزة الامتناع عن السفر، خشية التحقيق معهم أو اعتقالهم"، لافتة إلى أن "الجيش رصد نحو 30 شكوى وإجراءات قانونية ضد ضباط وجنود شاركوا في القتال بغزة".



وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "جيش الاحتلال أمر 8 جنود كانوا بقبرص وهولندا وسلوفينيا بالعودة فورًا، خشية التعرض للتحقيق أو الاعتقال".



وقالت إن "الجيش طلب من ضباط وجنود إزالة صور ومقاطع فيديو توثق مشاركتهم في الحرب من مواقع التواصل"، وأضافت: "وأمر الجنود بعدم نشر صورهم أو مواقعهم بالخارج خشية شكاوى من منظمات مؤيدة للفلسطينيين".



ويُشار إلى أن منظمات مؤيدة للفلسطينيين أعدت قوائم سوداء بأسماء جنود وضباط شاركوا في الحرب بقطاع غزة.



وذكرت الصحيفة العبرية أن إسرائيل جندت عشرات المحامين في دول العالم لطلب خدمتهم إذا استدعى الأمر.



وفي وقتٍ سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من عام.