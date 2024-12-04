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وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السوري

12:43 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

بدر عبد العاطي

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(مصراوي)

تلقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية بسام صباغ، .

وتناول الاتصال آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

وجدد اعبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين. كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بسام صباغ
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