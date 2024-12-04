بن غفير يطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة

(مصراوي)

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، قوله، إنه "يجب إقالة المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، لأنها تريد إسقاطه وإسقاط الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو".



وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد صدقت على فتح تحقيق يتعلق برئيس الوزراء نتنياهو على خلفية "فضيحة التسريبات" في ديوانه.



وأوضحت أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه، إذ يتعلق الأمر حاليًا بقضيتين في ديوانه.





وفي وقتٍ سابق من شهر نوفمبر الماضي، فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا في واقعة تسريب وثائق لوسائل إعلام أجنبية بخصوص صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ودار التحقيق حول تسريب الوثائق المنسوبة لحماس، والتي تم التلاعب بها لتلائم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة الراحل يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلادلفيا.