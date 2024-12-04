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محامي المتهم بتسريب وثائق أمنية: نتنياهو كان على علم بأمر الوثائق ونية تسريبها

11:37 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

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(مصراوي)

قال محامي إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للشؤون الأمنية، والمتهم بتسريب وثائق أمنية، إن "نتنياهو كان على علم بأمر الوثائق ونية تسريبها".

وأضاف المحامي: "فيلدشتين قرر عدم الصمت والتضحية بنفسه من أجل نتنياهو".

وأشار إلى أن "نتنياهو يتهرب من المسؤولية عن حدث هو من تسبب فيه"، على حد وصفه.

وفي وقتٍ سابق من شهر نوفمبر الماضي، فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا في واقعة تسريب وثائق لوسائل إعلام أجنبية بخصوص صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ودار التحقيق حول تسريب الوثائق المنسوبة لحماس، والتي تم التلاعب بها لتلائم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة الراحل يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلادلفيا.

بنيامين نتنياهو إيلي فيلدشتاين الوثائق
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